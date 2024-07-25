Байкальский питчинг кинопроектов объявил прием заявок

Байкальский питчинг кинопроектов объявил о старте приема заявок.



В конкурсе могут принять участие авторы игровых и документальных фильмов.



Отборочный этап будет проходить до 28 августа, шорт-лист объявят 3 сентября. Защита проектов пройдет в рамках 23-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа» имени В.Г. Распутина.



Победители в каждой категории получат по 300 тысяч рублей на частичную или полную реализацию проекта.



Участников юбилейного питчинга также ждет насыщенная образовательная программа, онлайн-тренинги с рекомендациями по защите своих проектов.











