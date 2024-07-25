В Петербурге стартовали съемки ромкома «Походу любовь»

Фото: пресс-служба ID PRODUCTION

Производством проекта занимаются кинокомпания ID PRODUCTION и онлайн-кинотеатр KION при участии «Ленфильма».Центральный персонаж картины — девушка Лиза, которая приезжает в Петербург и верит, что ее мечты непременно сбудутся. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом музыкантом оборачивается настоящим приключением.Режиссер картины и автор сценария — Яна Климова-Юсупова, продюсеры — Дмитрий Литвинов, Катерина Кононенко, Максим Ковалевич, Игорь Мишин и другие.В актерский состав фильма войдут Анна Завтур, Кузьма Котрелев, Сергей Горошко, Александра Ревенко, Елена Валюшкина, Ольга Лапшина, Анар Халилов и другие.