Фонд кино утвердил 28 кинопроектов для оказания поддержки

Фонд кино утвердил кинопроекты компаний, не являющихся лидерами отечественного производства, для оказания поддержки.



В список вошли 28 национальных проектов.



«Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 28 национальных фильмов», — указано в сообщении.



Поддержка, в частности, будет оказана фильмам «Авиатор» (студия ООО «Кино ТВ»), «Тимур и его команда» (студия ООО «Кинобаза»), «Детский лагерь смерти» (студия ООО «Триикс медиа»), фильм «Дед» (студия ООО «МЕМ»).









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