Продюсер Пригожин указал на политическую нагрузку «Евровидения»

Продюсер Пригожин указал на политическую нагрузку «Евровидения»

07.05.2024

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему не смотрит «Евровидение». По его словам, конкурс не несет никакой смысловой нагрузки, кроме политической.

Пригожин в беседе с НСН напомнил, что Россия не участвует в «Евровидении». Продюсер задался вопросом, какой смысл в этой связи следить за конкурсом.

«Этот конкурс давно политизировали, там нет музыки. Это банальное, простое, вымученное… К музыке не имеет никакого отношения», — подчеркнул он.

Продюсер также прокомментировал создание российского аналога конкурса под названием «Интервидение». Пригожин признался, что готов участвовать в организации мероприятия, хотя о ходе его создания мало что известно.

Ранее стало известно, что первый телевизионный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Москве. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин в марте 2024 года. Изначально конкурс планировали провести в Санкт-Петербурге.


Фото: YouTube