Продюсер Пригожин указал на политическую нагрузку «Евровидения»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему не смотрит «Евровидение». По его словам, конкурс не несет никакой смысловой нагрузки, кроме политической.





Пригожин в беседе с НСН напомнил, что Россия не участвует в «Евровидении». Продюсер задался вопросом, какой смысл в этой связи следить за конкурсом.





«Этот конкурс давно политизировали, там нет музыки. Это банальное, простое, вымученное… К музыке не имеет никакого отношения», — подчеркнул он.





Продюсер также прокомментировал создание российского аналога конкурса под названием «Интервидение». Пригожин признался, что готов участвовать в организации мероприятия, хотя о ходе его создания мало что известно.





Ранее стало известно, что первый телевизионный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Москве. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин в марте 2024 года. Изначально конкурс планировали провести в Санкт-Петербурге.









Фото: YouTube