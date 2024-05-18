Живописца, народного художника РФ, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве, передает ТАСС.





Отпевание прошло в храме Преображения на Болвановке. На похороны пришли близкие, друзья и коллеги художника, в том числе артист театра и кино Сергей Гармаш, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, временно исполняющий обязанности ректора Академии акварели и изящных искусств Вячеслав Желваков.





Ранее газета «Культура» сообщала, что министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной народного художника РФ Сергея Андрияки. Она отметила, что Сергей Андрияка обладал удивительной способностью тонко и чутко передать захватывающую красоту нашей страны.





«В изображения русских городов, культурных памятников и необъятных просторов России он вкладывал свою любовь и преданность Родине. На протяжении многих лет его творчество, его картины находили отклик в сердце каждого. Его уход — ужасная утрата для отечественного искусства. Его художественное наследие навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.









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