Стала известна программа фестиваля «Горький +»

Программа фестиваля искусств «Горький +» включила в себя спектакли, лекции, выставки, цирковое шоу и кинопоказы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал арт-директор мероприятия, народный артист РФ Евгений Миронов.





Фестиваль пройдет в Москве с 8 по 11 августа. Посвященное писателю Максиму Горькому мероприятие соберет режиссеров, сценографов, драматургов, писателей и философов.





«Драматические спектакли (а их пять в этом году, мы привезли очень интересные работы) будут проходить под крышей одного театра - Московский ТЮЗ становится третьей площадкой нашего фестиваля», — сказал Миронов.





Зрителям представят иммерсивное шоу на киностудии имени Горького. Гостей фестиваля ждет спектакль-концерт «Горький. Сказки для взрослых» с Евгением Мироновым и хором Минина. Другое событие в этом жанре – «Изергиль. Мистерия». Во втором спектакле-концерте задействована актриса театра и кино Ольга Остроумова.