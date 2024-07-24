Власти Москвы заявили, что фестивали искусств продлевают театральный сезон

Проходящие в Москве фестивали искусств позволяют продлить театральный сезон и привлечь труппы со всей страны, заявил руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин. Он дал такой комментарий на пресс-конференции в ТАСС, посвященной фестивалю «Горький +».





По словам Фурсина, мероприятие является подтверждением изменения как работы творческих коллективов, так и изменения отношения населения к искусству, театру и музыке.





«Летом коллективы отдыхают. Но нам удается фестивалями и «Небо», и «Горький+», и «Театральный бульвар» продлить этот сезон и привлечь те коллективы, как из Москвы, так и уличные, частные театры, региональные коллективы в эти фестивали, для того, чтобы новый зритель их увидел», — сказал руководитель департамента культуры.





Фурсин отметил, что такие мероприятия позволяют показать с разной стороны театральную деятельность и продемонстрировать работу художников, декораторов, постановщиков и артистов. В настоящее время существует тренд, когда представители театров из закрытых помещений выходят на открытые площадки, добавил он.





Фестиваль искусств «Горький +» посвящен творчеству писателя Максима Горького. Мероприятие пройдет в Москве с 8 по 11 августа.



