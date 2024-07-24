В Суздале состоится крупнейший в России фестиваль фейерверков

Крупнейший в России фестиваль фейерверков пройдет в Суздале 23 и 24 августа. Мероприятие приурочено к 1000-летию города-музея.





Первый заместитель губернатора региона Александр Ремига на пресс-конференции, посвященной развитию туристической отрасли, сообщил, что фестиваль является подарком Ростеха и мэрии Москвы.





«Он будет очень масштабным, по времени займет от трех до пяти часов. Выступят несколько команд», — поделился он.





По словам Ремиги, шоу будет сложно сравнить с аналогичными мероприятиями, которые проходили ранее даже в Москве. Фестиваль фейерверков в Суздале обещает стать одним из самых интересных и грандиозных в стране.









Фото: YouTube