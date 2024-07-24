Более 8 тысяч зрителей соберутся на фестивале «Битва на Воже»

Свыше 8 тысяч человек станут зрителями межрегионального военно-исторического фестиваля «Битва на Воже». Мероприятие пройдет 10 августа в Рязанской области.





В пресс-службе минкультуры региона уточнили ТАСС, что фестиваль посвящен 646-й годовщине первой крупной победы русского войска над Золотой Ордой. Мероприятие состоится в селе Глебово-Городище Рыбновского района. Фестиваль приурочен к годовщине победы русского войска над ордой мурзы Бегича в 1378 году.





Гостей ждет ярмарка народных умельцев, мастер-классы, тематические интерактивные площадки и многое другое. Перед зрителями выступят творческие коллективы. Рядом со Стелой в честь победы на реке Воже пройдет лития во славу русского воинства. Здесь же состоится возложение гирлянды памяти и цветов.





Кульминацией праздника станет театрализованное представление с элементами реконструкции. На поле Вожской битвы состоятся показательные выступления исторических клубов из Московской, Владимирской, Тульской и Рязанской областей.









Фото: YouTube