Фильм-победитель ММКФ открыл фестиваль кино стран Латинской Америки

Драма «Стыд», которая победила на 46-м Московском международном кинофестивале, стала фильмом открытия фестиваля кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Смотр начался в столице России.





По данным ТАСС, всего в программе кинофестиваля 13 картин из 11 стран. Фильм «Стыд» получил на ММКФ статуэтку Золотого Святого Георгия и приз за лучшую мужскую роль. Картину представил посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегс Мехиас.





«Формат именно кинофестиваля, именно кинофестивальный блок, который мы уже второй год совместно с коллегами, с дипломатическими представительствами проводим в Москве в рамках фестиваля культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна пользуется огромным успехом», — заявила агентству директор департамента по связям с общественностью Госфильмофонда России Юлия Брагина.





В смотре участвуют представители Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Доминиканы, Колумбия, Мексика, Никарагуа, Панама, Перу, Уругвай, Эквадор. Кинопоказы пройдут с 24 по 28 июля на площадке кинотеатра «Иллюзион» и в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи.









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