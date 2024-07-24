Мультфильм «Головоломка 2» стал самым кассовым в истории

Мультфильм «Головоломка 2» стал самой кассовой анимационной лентой в истории. Сиквел заработал 1,54 миллиарда долларов.





Вторую строчку занял мультфильм «Холодное сердце 2». Студия Pixar поблагодарила зрителей в своих соцсетях и поделилась постером-открыткой.





Третье место по сборам досталось мультфильму «Братья Супер Марио в кино». Проект заработал в прокате 1,36 миллиарда долларов.





Ранее «Головоломка 2» стала вторым самым кассовым мультфильмом в истории. За последние выходные лента заработала в мировом прокате 34,2 миллиона долларов.









Фото: YouTube