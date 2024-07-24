Россияне смогут посмотреть «Стрелка» с Хемсвортом и Фрименом на большом экране в августе

Фильм «Стрелок» с Люком Хемсвортом и Морганом Фрименом выйдет на больших экранах в России 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе дистрибьюторской компании Capella Film.





Режиссером картины выступил Димитри Логотетис. Помимо Хемсворта и Фримена в фильме снялся сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна.





Сценарий написал сам режиссер совместно с автором франшизы «Форсаж» Гэри Скоттом Томпсоном. Фильм расскажет историю почетного ветерана спецназа, который отправляется в горы со своими сыновьями. Герой случайно становится свидетелем крупной наркосделки.





Ветерану предстоит любой ценой защитить семью. Герой не только снова возьмется за оружие, но и попытается вызволить из особо охраняемой тюрьмы главного наркобарона страны.









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