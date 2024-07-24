Сибирские художники выпустят комиксы о российских супергероях в октябре 2024 года

Комиксы о российских супергероях с историями и приключениями в одной мультивселенной начнут продаваться в октябре 2024 года. Об этом журналистам рассказала руководитель барнаульской арт-резиденции «КОД» Анастасия Дорош.





Первый выпуск будет посвящен бывшему военнослужащему Добрыне, чьи сверхспособности проявились на Алтае. По словам Дорош, он поехал в региона после службы.





«Также будут Серп и Молот - их история будет связана с наноразработками, откуда и появилась их сила. Молот в прошлом также военный. А история Анатолия Лебедя будет основываться на реальном человеке», — поделилась она с ТАСС.





Последнего героя создали как биоробота, который будет отправляться в прошлое и на благо родины решать задачи. Во всех случаях, уточнила Дорош, это будет фантастика. В настоящий момент запущен предзаказ коллекционных 100 экземпляров.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва