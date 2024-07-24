Появились первые кадры байопика о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе

Вышел первый ролик к фильму A Complete Unknown с Тимоти Шаламе в главной роли. Биографическая музыкальная драма о Бобе Дилане выйдет в прокат в декабре.





Точная дата мировой премьеры пока не известна. В трейлере зрители также увидят Эль Фанниг. В фильме сыграли Моника Барбаро, Эдвард Нортон, Ник Офферман, Бойд Холбрук и другие актеры.





В начале картины Бобу Дилану 19 лет. Известно, что Тимоти Шаламе сам спел песни в фильме. Эдвард Нортон задействован в проекте вместо Бенедикта Камбербэтча. Последний отказался от участия из-за сложностей в рабочем графике.





Постановщиком и соавтором сценария выступил двукратный номинант на премию «Оскар» Джеймс Мэнголд. Историю ему помогал писать Джей Кокс.









Фото: YouTube