Костюмы «Прекрасной эпохи» представили в Петербурге

Экспозиция моды «Прекрасной эпохи» открылась в Галерее костюма Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» в Санкт-Петербурге. Представил ее Государственный Эрмитаж.





Зрители увидят обзор европейской моды за 50 лет, начиная с эклектичных, сложнейшего кроя и замысловатого декора нарядов от первого в истории моды кутюрье – Чарльза Ворта и заканчивая лаконичным платьем Поля Пуаре. Последний считается поборником естественной красоты женского тела и борцом против корсетов.





«Характерные особенности и развитие тенденций модного костюма "Прекрасной эпохи" можно будет проследить на примерах повседневных и вечерних ансамблей последних российских императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, членов императорской фамилии и ближайшего окружения», — говорится в сообщении пресс-службы.





В Эрмитаже уточнили, что многие наряды показаны впервые. В пресс-службе музея отметили, экспозиция будет работать до 31 июля 2025 года.





Европейская «Прекрасная эпоха» приблизительно совпадает с «Серебряным веком» в России. Понятие появилось много лет спустя после войны и революции 1917 года.









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