В Мариинском театре прозвучала «Хованщина» в честь 125-летия Ольги Мшанской

Опера Модеста Мусоргского «Хованщина» прозвучала в Мариинском театре в честь 125-летия со дня рождения выдающейся меццо-сопрано Ольги Мшанской. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Оперу представили на исторической сцене Мариинского театра 24 июля. Показ посвящен памяти великой артистки.





«Одной из знаковых партий в ее репертуаре была партия Марфы в опере Мусоргского «Хованщина». За долгие годы многочисленных показов этой оперы на сцене театра, начиная с премьеры в 1911 году, спектакль не раз менялся и переосмысливался постановщиками, но и сегодня невозможно не вспомнить ярчайших солистов оперы прошлого времени, одной из которых была Ольга Мшанская», — говорится в сообщении.





В пресс-службе отметили, с именем артистки связаны годы расцвета Кировского (Мариинского) театра, сцене которого она посвятила почти 40 лет творческой карьеры. Мшанская училась пению у своей матери – солистки Большого театра Надежды Соколовой-Мшанской.





Карьера певицы началась в Москве. Однако ее заметил Федор Шаляпин, по совету которого Мшанская переехала в Ленинград. Здесь началось ее служение Мариинскому театру.









Фото: Предоставлено пресс-службой Мариинского театра