Фильм «Водитель-олигарх» заработал более 100 миллионов рублей в прокате

Комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным заработала в российском прокате более 100 миллионов рублей. Такие данные представил Фонд кино к 24 июля.





Картина достигла подобного результата менее, чем за неделю. Премьера фильма состоялась 19 июля.





Помимо сборов, картина возглавила отечественный кинопрокат. Комедия сместила с лидерской позиции семейный фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой.





По сюжету главный герой Тимур Бабурин не привык ходить на работу. Сын богатого человека, озорной гуляка и прожигатель жизни и отцовских денег часто заключает необычные пари. Так, герой может выпрыгнуть из вертолета в бассейн. Неожиданно его отец умирает и оставляет сыну деньги и весь бизнес.









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