Умерла народная артистка РФ, актриса Пермского Театра-Театра Лидия Аникеева

Народная артистка РФ и ведущая актриса Пермского академического Театра-Театра Лидия Аникеева ушла из жизни в 74 года. Об этом сообщили ее коллеги.





В пресс-службе театра отметили, что Аникеева была безгранично талантливым и прекрасным человеком.





«Светлая память народной артистке России <…> Искренние соболезнования родным, близким, коллегам», — написали в Театре-Театре.





Аникеева училась в театральном училище имени Щукина при театре имени Вахтангова. После выпуска в 1973 году ее приняли в труппу Пермского драматического театра (ныне Театр-Театр). В репертуаре актрисы можно насчитать свыше 100 ролей. Все годы службы сцене артистка была занята в текущем репертуаре.





Прощание с Аникеевой пройдет на большой сцене Театра-Театра 26 июля. Проводить актрису в последний путь можно будет с 10:00 до 12:00 по местному времени. Отпевание состоится в Соборе Петра и Павла.









Фото: Pixabay.com