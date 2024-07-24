В Петербурге открылась выставка об индустриализации СССР

Музей политической истории России в Санкт-Петербурге представил выставочный проект «Песнь труду». Экспозиция посвящена индустриализации СССР.





По данным ТАСС, посетители смогут увидеть различные живописные и графические полотна, многие из которых выставляются впервые. Экспозиция включает в себя три тематических блока.





«Выставка посвящена взгляду художников на индустрию СССР 1930-1980-х годов. Многих художников в те времена посылали на предприятия корреспондентами - там они делали свои зарисовки, которые потом перерастали в большие работы», — информирует агентство.





Первый блок выставки рассказывает о металлургических предприятиях. Второй – о строительстве дамб и плотин на разных реках. Третья часть повествует о пути освоения колхозами тракторов.









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