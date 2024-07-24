Звезда «Слова пацана» Могильников снимается в фильме «Жига»

Стартовали съемки фильма с рабочим названием «Жига» со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярославом Могильниковым. В картине также сыграют Валентин Анциферов и Сергей Шакуров.





По сюжету 19-летний Леша договорился в прямом эфире проиграть гонки популярному блогеру, чтобы подзаработать, а в финале – поджечь принадлежащие деду «Жигули». О последнем не знает даже младший брат, который поддерживает главного героя. Оказавшись в мире дрифтеров и узнав историю своего деда-конструктора, парень начинает сомневаться в сделанном выборе.





Режиссер фильма Наталия Ахметова-Каленова отметила, что дрифт представляет собой мостик между поколениями. По ее словам, для многих молодых людей «Жигули» становятся первым шагом на пути в автоспорт.





Операторской работой займется Сергей Астахов, который снял обе части культового «Брата» и «Сердце Пармы». Сценаристом выступил автор фильмов «По щучьему велению» и «Огниво» Александр Архипов. Премьера «Жиги» запланирована на весну 2025 года.









Фото: YouTube