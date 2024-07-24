Публикацию сценария к фильму Тарковского выставят на торги

Аукционный дом «Литфонд» выставит на торги публикацию сценария Андрея Тарковского к фильму «Жертвоприношение» 1987 года. Об этом журналистам сообщили в его пресс-службе.





В аукционном доме отметили, что торги пройдут 27 июля. Среди лотов – редкие документы, публикации, произведения искусства.





«Будут представлены редкие книги, исторические документы и фотографии, произведения живописи, графики, а также творческие материалы и автографы выдающихся мастеров и исполнителей, ставших легендами в искусстве, включая советский андеграунд», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.





Стартовая цена за сценарий Тарковского, напечатанный в 1978-м, составит 30 тысяч рублей. Также на аукционе представят сборник ранних стихотворений Петра Мамонова 1980 года и главный микрофон советского андеграунда – инструментальную модель Sennheiser.









Фото: YouTube