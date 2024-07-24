Вышли новые кадры экранизации «Бордерлендс»

Финальный трейлер экранизации видеоигры «Бордерлендс» вышел на YouTube. Новые кадры представила кинокомпания Lionsgate Movies.





В ролике зрители увидят главных героев и несколько сцен сражений. Премьера фильма ожидается 9 августа 2024 года.





По сюжету преступница с загадочным прошлым Лилит с неохотой возвращается на родную Пандору, чтобы выполнить особую миссию. Героине необходимо отыскать дочь оружейника Атласа. В ходе поисков наемница объединяется с разношерстной командой искателей приключений.





На пути герои столкнутся с разными опасностями, а также раскроют страшный секрет планеты. Работая вместе им придется спасать Вселенную от приближающейся катастрофы.





Режиссером фильма выступил Элай Рот. В главных ролях снялись Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Джек Блэк, Кевин Харт, Флориан Мунтяну и Ариана Гринблатт.









Фото: YouTube