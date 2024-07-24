Фильм «Дэдпул и Росомаха» попал в Книгу рекордов Гиннеса

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман получили награду.
С именем выдающейся меццо-сопрано связаны года расцвета Мариинского театра.
Главную роль в фильме исполнил Павел Прилучный.
В фильме сыграли Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Кевин Харт, Джек Блэк и другие звезды.
Проект «Новогодние приключения по сказочной Вятке» представили в Кирове.
Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман получили награду.
С именем выдающейся меццо-сопрано связаны года расцвета Мариинского театра.
Главную роль в фильме исполнил Павел Прилучный.
В фильме сыграли Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Кевин Харт, Джек Блэк и другие звезды.
Проект «Новогодние приключения по сказочной Вятке» представили в Кирове.
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Руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин заявил, что фестиваль «Горький +» является...
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24.07.2024