Фильм «Дэдпул и Росомаха» попал в Книгу рекордов Гиннеса за рекордное суточное количество просмотров трейлера. Награду забрали актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман.





Исполнители главных ролей получили сертификат в эфире утреннего шоу на канале ITV. Рекламный ролик к третьему «Дэдпулу» собрал 365 миллионов просмотров по всему миру на онлайн-платформах с 11 по 12 февраля.





«Что? Миллион за каждый день в году, это так круто!» — восхитился Райан Рейнольдс.





Фильм «Дэдпул и Росомаха» вышел в мировой прокат 24 июля. Дата выхода в России остается неизвестной.









Фото: YouTube