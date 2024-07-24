Фильм «Дэдпул и Росомаха» попал в Книгу рекордов Гиннеса

24.07.2024

Фильм «Дэдпул и Росомаха» попал в Книгу рекордов Гиннеса
Фильм «Дэдпул и Росомаха» попал в Книгу рекордов Гиннеса за рекордное суточное количество просмотров трейлера. Награду забрали актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман.

Исполнители главных ролей получили сертификат в эфире утреннего шоу на канале ITV. Рекламный ролик к третьему «Дэдпулу» собрал 365 миллионов просмотров по всему миру на онлайн-платформах с 11 по 12 февраля.

«Что? Миллион за каждый день в году, это так круто!» — восхитился Райан Рейнольдс.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» вышел в мировой прокат 24 июля. Дата выхода в России остается неизвестной.


Фото: YouTube