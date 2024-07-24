В новогодней столице России появился путеводитель по зимним достопримечательностям

Зимний путеводитель появился в Кирове, который встретит 2025 год в статусе новогодней столицы России. Об этом сообщили в дирекции 650-летия города.





Проект «Новогодние приключения по сказочной Вятке» поможет гостям ориентироваться в Кирове. Путеводитель познакомит их с достопримечательностями старого города и современных кварталах.





«Любители истории узнают много интересного о городе Кирове, который в этом году отмечает свое 650-летие», — говорится в сообщении.





Автором путеводителя выступила кировчанка Таисия Бокова. С этим проектом девушка уже победила на всероссийском конкурсе «Высший пилотаж» Высшей школы экономики.





Ранее стало известно, что всероссийский фестиваль лозоплетения «Ива дивная» откроется в Кировской области 26 июля. Мероприятие пройдет в рамках празднования 650-летия столицы региона.









Фото: Предоставлено Дирекцией 650-летия города Киров