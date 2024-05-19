В Чунцине откроется новая консерватория имени Чайковского

Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского и Министерство культуры РФ согласовали создание нового учебного заведения в Китае, передает ТАСС.





В течение трех лет в городе Чунцин будет построена новая консерватория, сообщил исполняющий обязанности ректора Московской консерватории Александр Соколов.





По словам Соколова, новая консерватория будет работать по московским программам, а преподавать там будут специалисты из России и китайцы, окончившие Московскую консерваторию. Он подчеркнул, что это будет не филиал, а полноценное самостоятельное учебное заведение.





Проект уже получил одобрение Министерства культуры России, и сейчас китайская сторона ожидает согласования от своего министерства. Соколов отметил, что для нового кампуса выделено место на берегу реки Янцзы в Чунцине, крупнейшем городе мира по территории. Строительство кампуса, концертных залов и учебных помещений планируется завершить за 2-3 года.





Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, сообщил, что консерватория в Чунцине будет создана на базе Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и одного из китайских университетов.









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