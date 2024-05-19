Группа «Алиса» выступит в Минске в честь 40-летия

В Минске пройдет концерт группы «Алиса», посвященный 40-летию коллектива. Под руководством Константина Кинчева группа продолжает выпускать новые альбомы и сохранять свой уникальный стиль, завоевывая сердца поклонников, сообщает «Российская газета».





Кинчев впервые услышал «Алису» на втором фестивале Ленинградского рок-клуба. В 1984 году его пригласили в качестве солиста, и с первой же репетиции работа пошла продуктивно. На третьем фестивале Ленинградского рок-клуба в 1985 году группа выступала уже с Кинчевым.





Дебютный альбом «Энергия» был записан с использованием саксофона, флейты, скрипки и виолончели. Он стал одной из первых пластинок русского рока, изданных государственной фирмой «Мелодия», тираж превысил 1 миллион экземпляров. В 1984 году Кинчев переехал из Москвы в Ленинград, а в 1987 году вышел альбом «Блок ада», который более точно передавал состояние группы и ярко выражал индивидуальный стиль текстов Кинчева.





После выхода альбома «Шабаш» Кинчев создал фан-клуб «Армия Алиса», который объединяет людей, любящих творчество группы.





На большом концерте легендарной рок-группы в Минске зрителей ждут любимые композиции, ставшие хитами («Небо славян», «Трасса Е-95», «Веретено», «Дождь»), и возможность погрузиться в мир музыкальных экспериментов, воплощенных в стиле «Алисы».





Группа проведет юбилейный концерт 19 мая во Дворце спорта в Минске.









Фото: скриншот Youtube