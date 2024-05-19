Эрмитаж открыл масштабную выставку фламандского натюрморта

В Государственном Эрмитаже открылась выставка «Ars Vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века», которая будет работать с 19 мая до 8 сентября. Экспозиция размещена в Николаевском зале Зимнего дворца, где специально построены декорации в стиле фламандской рыночной площади и добавлены артефакты, объясняющие значение деталей натюрмортов, сообщает ТАСС.





Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что выставка важна для музейной жизни и основана на коллекциях Эрмитажа, а также включает произведения из других российских музеев. Экспозиция представляет работы Франса Снейдерса и других мастеров эпохи барокко. Всего выставлено 70 картин, которые погружают зрителей в мир искусства XVII века.





Особенность выставки заключается в новом дизайне, световых и звуковых эффектах, а также научном подходе к изображению растений и животных. Помимо картин, в экспозиции представлены предметы прикладного искусства: шпалеры, серебряные кубки, модели кораблей, изделия из резной кости, тисненой кожи, китайский фарфор и другие произведения мастеров Западной Европы и Востока.





Выставка создана при участии Государственного музея изобразительных искусств имени A. С. Пушкина, музея при Российской академии художеств, Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого и других учреждений культуры.









Фото: скриншот Youtube