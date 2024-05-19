В Пскове представили рисунки оккупированного города

В Пскове впервые показали графические рисунки, созданные немецким солдатом в 1942 году во время оккупации города. Выставка, проходящая в Музее истории и геноцида населения Псковской области, раскрывает, как выглядели древние храмы и достопримечательности в годы войны, сообщает ТАСС.





Сотрудники Музея истории и геноцида населения Псковской области 1941-1944 годов совместно с государственным архивом региона представили выставку, посвященную жизни псковичей в годы немецко-фашистской оккупации в период Великой Отечественной войны. Среди экспонатов - трофейные рисунки немецкого ефрейтора Хайна Апеля, которые дают представление о внешнем виде Пскова в 1942 году. Директор архива Псковской области Наталья Исакова сообщила, что рисунки впервые представлены в музее и позволяют увидеть виды города, включая Троицкий собор, церковь Космы и Дамиана с Примостья, храм Воскресения Христова со Стадища и Мирожский монастырь.





Автор описывал свои работы как изображения разрушенной войной страны, где всё еще видны следы мирного времени. Кроме рисунков, на выставке представлены редкие фотографии Пскова после его освобождения.





В 2021 году Псковский областной суд признал нацистские преступления, совершенные в регионе, геноцидом народов Советского Союза. Согласно материалам дела, более 75 тысяч мирных граждан, в том числе 1,4 тысячи детей, и свыше 377 тысяч военнопленных были преднамеренно уничтожены, а более 192 тысяч человек отправлены на принудительные работы в Германию и страны Балтии.





Псков был оккупирован немецкими войсками 9 июля 1941 года. В период оккупации на территории Псковской области действовало несколько концентрационных лагерей, а район города Остров стал местом оборонительных укреплений немецких войск, известным как "Линия Пантеры". Город был освобожден 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции.









Фото: скриншот Youtube