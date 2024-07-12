Центральная музыкальная школа в Москве получит новое семиэтажное общежитие

Центральная музыкальная школа в Москве получит новое общежитие для своих студентов.



Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.



Сообщается, что Москомархитектура согласовала проект нового общежития. Семиэтажное здание расположится в Малом Кисловском переулке в центре Москвы.



«Фасад общежития со стороны внутреннего двора сформируют ступенчатые консоли, благодаря которым по периметру объекта и перед входами появится защищенная от осадков пешеходная зона. Яркая активная форма фасадов дворовой части сочетается со строгой геометрией фасадов лицевой стороны здания. В отделке предполагается использование высококачественных, экологичных и энергоэффективных материалов», — рассказал Кузнецов.



Архитектор добавил, что здание будет полностью приспособлено для передвижения маломобильных групп населения.









Фото: vk.com/uragankuznetsov