Центральная музыкальная школа в Москве получит новое семиэтажное общежитие

12.07.2024
Центральная музыкальная школа в Москве получит новое общежитие для своих студентов.
Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Сообщается, что Москомархитектура согласовала проект нового общежития. Семиэтажное здание расположится в Малом Кисловском переулке в центре Москвы.
«Фасад общежития со стороны внутреннего двора сформируют ступенчатые консоли, благодаря которым по периметру объекта и перед входами появится защищенная от осадков пешеходная зона. Яркая активная форма фасадов дворовой части сочетается со строгой геометрией фасадов лицевой стороны здания. В отделке предполагается использование высококачественных, экологичных и энергоэффективных материалов», — рассказал Кузнецов.
Архитектор добавил, что здание будет полностью приспособлено для передвижения маломобильных групп населения.
Фото: vk.com/uragankuznetsov