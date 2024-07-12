Русский дом в Пекине представит выставку «Букет вершин. Великие горы мира»

В Русском доме в Пекине откроется выставка РГО «Букет вершин. Великие горы мира», передает Россотрудничество.



Выставка откроется 18 июля, на ней будет представлена галерея «портретов» всех 14 восьмитысячников планеты. Работы созданы заслуженным художником и путешественником России Сергеем Дудко.



Открытие состоится при участии общественных и политических деятелей Китая, представителей научного сообщества, соотечественников, членов Русского географического общества (РГО) и СМИ.



В рамках выставки также состоится премьера нового документального фильма РГО «Русские Гималаи. Прогулка в облаках», рассказывающего о российских художниках, ученых, исследователях высокогорного региона.



«Вместе с современной экспедицией Русского географического общества зрители пройдут по следам первых российских исследователей „крыши мира“ — Николая Пржевальского, Филиппа Ефремова, Петра Козлова, Бронислава Громбчевского, Гомбожапа Цыбикова и Овше Норзунова, увидят, как современный российский художник Сергей Дудко проводил высокогорные пленэры», — рассказал руководитель проекта и генеральный продюсер фильма Иван Чайка.









Фото: пресс-служба Россотрудничества