Большинство иностранных студентов в Московской консерватории из Китая

Среди иностранных студентов, которые обучаются в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, порядка 85% являются уроженцами Китая. Такая тенденция сохраняется, и Консерватория продолжает расширять свое влияние за пределами России, передает ТАСС.





На втором и третьем месте по численности — студенты из Южной Кореи и Японии. Об этом сообщил и.о. ректора Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александр Соколов.





«Сейчас основная ориентация международной деятельности связана с восточным направлением. Если говорить о пропорциях, то, пожалуй, 85% студентов-иностранцев из Китая, далее — это Южная Корея и Япония, сейчас также оживились связи с Северной Кореей», — сказал он.





По словам Соколова, такая тенденция сохранится, и Московская консерватория продолжит распространять свое влияние за пределами РФ. «Надо понимать, что мы нигде никогда не создавали филиалы, то есть этот легкий путь был отложен сразу, потому что филиал — это осетрина второй свежести. Там выдается диплом, который девальвируется из-за условий, в которых этот диплом обретается. Поэтому диплом Московской консерватории можно получить только в ее стенах», — продолжил и.о. ректора Консерватории.





При этом он отметил, что вместо филиалов Московская консерватория реализует совместные образовательные программы. «У нас есть такая программа в Японии, ей уже более 20 лет. Сейчас мы помогаем Китаю создать консерваторию имени Чайковского, где все программы будут наши, московские, как и педагогический состав», — добавил он.









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