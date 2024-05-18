Артисты Москвы и Еревана дадут совместный концерт в Большом театре

2 июня на Новой сцене пройдет совместный концерт молодежных оперных программ Большого театра и Армянского национального театра оперы и балета имени А.Спендиаряна, сообщает Телеграм-канал Большого театра.





Впервые артисты вместе выступили в ноябре прошлого года: концерт на сцене Армянского национального театра прошёл с большим успехом. Теперь молодые певцы выступят в Москве. В программу концерта войдут настоящие оперные «хиты»: арии, дуэты и ансамбли из опер Александра Бородина, Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Антона Рубинштейна, Сергея Прокофьева, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Пьетро Масканьи, Жоржа Бизе, Камиля Сен-Санса, Шарля Гуно. Интересным национальным «акцентом» программы станет ансамбль из первой армянской национальной оперы — «Аршак II» Тиграна Чухаджяна.





Со стороны Большого театра в концерте примут участие сопрано Рамиля Баймухаметова, Елене Гвритишвили, Полина Пелецкая, Альбина Тонких, меццо-сопрано Валерия Торунова, тенора Марк Ким, Роман Коллерт, Илья Легатов, Игорь Онищенко и баритоны Богдан Гуенок и Максим Лисиин. Со стороны Армянского национального театра — сопрано Элен Егиазарян, Арпи Синанян, меццо-сопрано Белла Амарян, тенор Тигран Акопян, баритоны Гагик Варданян и Гош Саргсян. Оркестром Большого театра дирижируют Алексей Верещагин и Арутюн Арзуманян.





Молодёжная программа Армянского национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна была основана в 2016 году известным певцом Гегамом Григоряном и коучем, доцентом Ереванской консерватории Левоном Джавадяном. Артисты программы неоднократно становились лауреатами престижных международных музыкальных конкурсов, среди которых конкурсы вокалистов — имени Ганса Габора «Бельведер» и имени Франсиско Виньяса, конкурс молодых оперных певцов имени Клаудии Таев, конкурс имени Арама Хачатуряна и др.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»