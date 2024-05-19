Вячеслав Самодуров отметит 50-летие на репетиции в Большом театре

Артист балета и хореограф, заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Самодуров 19 мая отпразднует свое 50-летие. Юбилейный день рождения он проведет на репетиции нового балета «Буря» в Государственном академическом Большом театре, сообщает ТАСС.





Вячеслав Самодуров, хореограф и артист балета, собирается отметить свое 50-летие, проведя день на репетиции нового балета «Буря» в Большом театре.





В интервью он поделился своими мыслями о предстоящем юбилее, выразив признательность за внимание к нему, но отметив, что для него это событие не так особенно.





Он также подчеркнул, что весь день будет посвящен репетициям, так как главный марафон — постановка балета «Буря» — уже превратился в спринт. Премьера этого спектакля, в котором Самодуров также выступил как автор либретто, запланирована на 4 июля на Новой сцене Большого театра.









Фото: скриншот Youtube