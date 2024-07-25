Победитель конкурса «Лидеры России» проведет в Музее Победы мастер-класс для детей из новых регионов

В Музее Победы 27 июля пройдет встреча победителя конкурса «Лидеры России» с детьми из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.



В мероприятии примут участие более 50 ребят, которые проживают в пунктах временного размещения в Московской области, передает пресс-служба музея.



Для детей мастер-класс «Горжусь тобой, Россия!» проведет победитель конкурса «Лидеры России», директор по совершенствованию управления информационными технологиями, ИТ-активами и контролю качества РАНХиГС Денис Иринич. На занятии ребята погрузятся в историю и культуру России, узнают о великих достижениях наших ученых, инженеров и изобретателей.



Для подростков также проведут экскурсии по иммерсивной экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!». Ребята узнают о жизни столицы в годы Великой Отечественной войны, вкладе москвичей в Великую Победу.



В музее отметили, что мероприятие для детей в новом формате проводится не в первый раз. В минувшем году около 300 детей из новых регионов побывали в музее, ознакомились с историческими артефактами.









Фото: пресс-служба Музея Победы