День основания Кирова отметят 22 сентября

В Кировской области будет отмечаться День основания города Кирова.



Соответствующий законопроект приняли депутаты Законодательного собрания Кировской области, сообщает пресс-служба дирекции 650-летия города Кирова.



День основания города Кирова (Хлынова, Вятки) будет отмечаться 22 сентября.



Решение о дате празднования принималось с учетом летописей и исторических документов, а также результатов исследования кандидата исторических наук Виктора Низова.



«По данным ученого, 22 сентября (по новому стилю) 1374 года в течение одного светового дня было заложено первое городское здание — Воздвиженская церковь, с чего и следует вести отсчет истории Хлынова-Вятки-Кирова. В течение одного светового дня на Руси возводились так называемые обетные храмы, посвященные значимым событиям. В их возведении принимали участие все жители поселения», — говорится в сообщении.



В 2024 году Киров отмечает 650-летие. В концепцию празднования легли три ключевых события: День города 12 июня, Ночь города 29 июня, исторический день основания Хлынова-Вятки-Кирова 22 сентября.









Фото: пресс-служба дирекции 650-летия Кирова