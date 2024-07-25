Константин Хабенский снимется в новом сезоне сериала «Метод»

Константин Хабенский снимется в новом сезоне сериала «Метод»

25.07.2024

Российский актер Константин Хабенский примет участие в съемках третьего сезона сериала «Метод».

Старт съемок запланирован на август 2024 года.

Режиссер картины Юрий Быков объявил, что, помимо Хабенского, в новом сезоне проекта «будут играть два больших, классных артиста, о которых пока мы не можем рассказать широкой аудитории».

«Но скоро вы все узнаете», — сказал режиссер.

Съемки сериала будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Ярославле. Сюжет продолжения проекта пока не раскрывается.

Релиз нового сезона сериала запланирован на 2025 год.

Первый сезон сериала «Метод» вышел в 2015 году, второй — в 2020. Центральный герой сериала — опытный следователь, использующий нетрадиционные методы поиска серийных убийц.


Фото: кадр видео