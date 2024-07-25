Константин Хабенский снимется в новом сезоне сериала «Метод»

Российский актер Константин Хабенский примет участие в съемках третьего сезона сериала «Метод».



Старт съемок запланирован на август 2024 года.



Режиссер картины Юрий Быков объявил, что, помимо Хабенского, в новом сезоне проекта «будут играть два больших, классных артиста, о которых пока мы не можем рассказать широкой аудитории».



«Но скоро вы все узнаете», — сказал режиссер.



Съемки сериала будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Ярославле. Сюжет продолжения проекта пока не раскрывается.



Релиз нового сезона сериала запланирован на 2025 год.



Первый сезон сериала «Метод» вышел в 2015 году, второй — в 2020. Центральный герой сериала — опытный следователь, использующий нетрадиционные методы поиска серийных убийц.









Фото: кадр видео