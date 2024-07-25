Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Фабрика дизайна 3.0»

Агентство креативных индустрий (АКИ) открыло предрегистрацию на второй и третий потоки «Фабрики дизайна 3.0».



Прием заявок на конкурс стартует 25 июля, сообщили в пресс-службе АКИ.



Отмечается, что заявки на первый поток конкурса подали более 480 дизайнеров из 34 регионов России. Участникам конкурса предстоит выполнить 60 заданий от 40 российских компаний.



Пул задач для конкурсантов охватывает все направления дизайна: промышленный, коммуникационный, концептуальный, средовой.



Миссией конкурса организаторы называют создание эффективной платформы для взаимодействия дизайнеров с производственными предприятиями и ведущими экспертами индустрии, обмен опытом и развитие профессионального сообщества.



«Крупные производственные предприятия дают участникам по-настоящему амбициозные задачи. В этом одна из причин популярности проекта. Мы рады, что благодаря конкурсу специалисты могут найти партнеров, разработать интересные решения и, наконец, громко заявить о себе», — рассказала генеральный директор АКИ Гюльнара Агамова.









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