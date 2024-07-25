В Суздале на стенах кремля пройдет аудиовизуальное шоу

В Суздале на стенках кремля развернется аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской».



Мероприятие пройдет с 15 августа по 4 сентября.



Проект станет красочным завершающим аккордом в череде праздничных мероприятий в честь 1000-летия Суздаля, рассказали организаторы.



В январе 2024 года было представлено первое аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля», оно было посвящено истории Владимиро-Суздальской земли. Новое шоу будет основано на сказках Владимирского края и предварит проведение масштабной экспозиции Владимиро-Суздальского музе-заповедника.



«Полудевушка-полуптица, которая хочет быть рассказанной всему свету и отправляется в странствие, встречая на своем пути персонажей из русских сказок („Финист — ясный сокол“, „Василиса Прекрасная“, „О сильном русском богатыре Зеленом“). Сказка наблюдает за приключениями героев, помогает им справляться с испытаниями и наконец оказывается в старинном городе под названием Суздаль, где идут приготовления сразу к трем свадьбам: богатыря Зеленого с дочерью Картауса, Василисы Прекрасной и царя, Марьи и Финиста. Начинается пир на весь мир, когда на пирующих нападает Черный Змий. Сказка вступает в бой со Змием, спасая и город, и людей», — говорится в сообщении.









Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника