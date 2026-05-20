В Курске подвели итоги конкурса «Театральная мозаика»
В Курске состоялся областной конкурс «Театральная мозаика», посвященный 120-летию со дня рождения поэтессы Агнии Барто, передает региональное министерство культуры.
В конкурсе приняли участие 70 человек из 14 образовательных учреждений сферы культуры и искусства. Жюри под председательством заслуженной артистки России, артистки Курского драматического театра имени А.С. Пушкина Галины Халецкой оценивало работы конкурсантов.
В состав жюри также вошли заслуженная артистка России, художественный руководитель Центра театрального творчества «Ровесник» имени И.В. Селиванова Татьяна Левчук и режиссер первой категории, руководитель театра чтеца «Рифма» городского культурного центра «Лира» Евгений Булгаков.
По итогам конкурса дипломами лауреатов I степени в номинации «Художественное слово» в средней возрастной группе награждены София Григорьева из Детской школы искусств № 2 имени И.П. Гринева города Курска, Сергей Лихтин из Детской школы искусств № 7 города Курска и Илья Руднев из Черемисиновской детской школы искусств. В номинации «Композиция» диплом лауреата I степени в средней возрастной группе получил театральный коллектив «Оле-Лукойе» Железногорской детской школы искусств под руководством Наталии Лукьянович.
Фото: пресс-служба минкультуры Курской области