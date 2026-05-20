В Курске подвели итоги конкурса «Театральная мозаика»

В конкурсе приняли участие 70 человек из 14 образовательных учреждений сферы культуры и искусства. Жюри под председательством заслуженной артистки России, артистки Курского драматического театра имени А.С. Пушкина Галины Халецкой оценивало работы конкурсантов.В состав жюри также вошли заслуженная артистка России, художественный руководитель Центра театрального творчества «Ровесник» имени И.В. Селиванова Татьяна Левчук и режиссер первой категории, руководитель театра чтеца «Рифма» городского культурного центра «Лира» Евгений Булгаков.По итогам конкурса дипломами лауреатов I степени в номинации «Художественное слово» в средней возрастной группе награждены София Григорьева из Детской школы искусств № 2 имени И.П. Гринева города Курска, Сергей Лихтин из Детской школы искусств № 7 города Курска и Илья Руднев из Черемисиновской детской школы искусств. В номинации «Композиция» диплом лауреата I степени в средней возрастной группе получил театральный коллектив «Оле-Лукойе» Железногорской детской школы искусств под руководством Наталии Лукьянович.