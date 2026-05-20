Музей архитектуры представит выставку «Сербские средневековые памятники под угрозой»

С 22 мая по 19 июля в Музее архитектуры будет проходить выставка «Сербские средневековые памятники под угрозой».



Проект представляют Министерство культуры Республики Сербия и Посольство Республики Сербия в Российской Федерации при поддержке Министерства культуры России и Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева.



Это международный передвижной проект «Serbian Medieval Monuments in Danger», созданный в ознаменование 20-летия включения монастыря Высокие Дечаны Рашско-Призренской епархии Сербской православной церкви в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Монастырь неоднократно подвергался атакам экстремистов, привлекая внимание к проблемам вандализма и хрупкости наследия.





С помощью технологий дополненной реальности (AR) выставка рассказывает о четырех памятниках, с 2006 года находящихся в списке Всемирного наследия под угрозой ЮНЕСКО: монастыре Высокие Дечаны, Печской Патриархии (Pećka Patrijaršija), монастыре Грачаница (Gračanica) и церкви Богородицы Левишки (Bogorodica Ljeviška). Посетители увидят репродукции шедевров сербского монументального искусства XIII–XIV веков. Также представлены живописные копии фресок 1912 года художника Валентина Щербакова из монастырей Каленич, Жича, Манассия и других. Эти уникальные материалы из коллекции Музея архитектуры впервые показываются публике.



