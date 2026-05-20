В Третьяковке открылась выставка «Цветы. Символ красоты»

В Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной открылся выставочный проект «Цветы. Символ красоты».



В экспозиции представлено около 150 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из музейных и частных собраний России. Среди них — редко экспонируемые натюрморты Исаака Левитана, не выставлявшиеся долгие годы, а также «Букет садовых цветов» (1897) Софьи Кувшинниковой и портрет Константина Коровина «Дама с сиренью» (1922). На выставке можно увидеть скульптуру, вазы российских мастеров и изделия Эмиля Галле. Основу экспозиции составили картины Константина Коровина, Аристарха Лентулова, Игоря Грабаря, Александра Головина, Наталии Гончаровой, Исаака Левитана, Михаила Ларионова, Алексея Исупова, Михаила Шемякина, Елены Бебутовой, Иосифа Крачковского.



