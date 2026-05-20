В Третьяковке открылась выставка «Цветы. Символ красоты»
В Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной открылся выставочный проект «Цветы. Символ красоты».
В экспозиции представлено около 150 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из музейных и частных собраний России. Среди них — редко экспонируемые натюрморты Исаака Левитана, не выставлявшиеся долгие годы, а также «Букет садовых цветов» (1897) Софьи Кувшинниковой и портрет Константина Коровина «Дама с сиренью» (1922). На выставке можно увидеть скульптуру, вазы российских мастеров и изделия Эмиля Галле. Основу экспозиции составили картины Константина Коровина, Аристарха Лентулова, Игоря Грабаря, Александра Головина, Наталии Гончаровой, Исаака Левитана, Михаила Ларионова, Алексея Исупова, Михаила Шемякина, Елены Бебутовой, Иосифа Крачковского.
В экспозиции представлено около 150 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из музейных и частных собраний России. Среди них — редко экспонируемые натюрморты Исаака Левитана, не выставлявшиеся долгие годы, а также «Букет садовых цветов» (1897) Софьи Кувшинниковой и портрет Константина Коровина «Дама с сиренью» (1922). На выставке можно увидеть скульптуру, вазы российских мастеров и изделия Эмиля Галле. Основу экспозиции составили картины Константина Коровина, Аристарха Лентулова, Игоря Грабаря, Александра Головина, Наталии Гончаровой, Исаака Левитана, Михаила Ларионова, Алексея Исупова, Михаила Шемякина, Елены Бебутовой, Иосифа Крачковского.
«Ведущие мастера реалистической школы отводили цветам второстепенную роль и изображали их эпизодически, но именно эти художники заложили фундамент для развития жанра цветочного натюрморта следующими поколениями живописцев. Иван Крамской стремился наполнить пространство картины светом и воздухом, а его работа „Букет цветов. Флоксы“ (1884) стала личной попыткой войти в мир гармонии и красоты. Виктор Васнецов использовал природные формы для создания орнаментов, и его опыт позже пригодился Елене Поленовой и Марии Якунчиковой-Вебер», — рассказали в музее.
Фото: пресс-служба Третьяковской галереи