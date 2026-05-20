Ольга Любимова подписала меморандум между Россией и Китаем в области кинематографа
Министр культуры России Ольга Любимова и замруководителя Отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии КНР, президент Китайской медиакорпорации Шэнь Хайсюн подписали меморандум между Россией и Китаем в области кинематографа.
Документ также предусматривает взаимопонимание по вопросам интеллектуальной собственности.
Министр культуры РФ входит в состав российской делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным.
В рамках визита президента России будет подписано порядка 40 новых соглашений между Россией и Китаем.
