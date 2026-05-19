В Историческом музее открылась выставка о Вере Мухиной

В Государственном историческом музее открылась выставка «Вера Мухина. Навстречу ветру».



Проект посвящен скульптору и рассказывает о ее наследии и творческом методе. Среди экспонатов выставки — бронзовый эскиз «Рабочего и колхозницы».





Генеральный директор РОСИЗО Георгий Москвичев, музея, совместно с которым была подготовлена выставка, отметил, что программные работы Мухиной широко узнаваемы как в нашей стране, так и во всем мире, их символическое значение со временем лишь усиливается.





Как отметили организаторы, место проведения выставочного проекта было выбрано неслучайно. Экспозиция открылась в здании Выставочного комплекса Исторического музея в год 100-летия первой выставки Общества русских скульпторов, также проходившей в залах ГИМ. В 1926 году здесь были представлены два произведения Веры Мухиной: деревянная скульптура «Юлия» и гипсовая фигура «Пламя революции». Век спустя обе работы вернулись на место творческого дебюта скульптора, войдя в состав новой выставки.





В числе ключевых экспонатов — бронзовый эскиз скульптурной группы «Рабочий и колхозница» и скульптура «Пламя революции». Посетители увидят и другие работы Мухиной разных лет из фондов РОСИЗО, Третьяковской галереи, Русского музея, Музея современной истории России, Музея архитектуры и других музеев и архивов. Это портреты современников скульптора, эскизы неосуществленных монументов, театральные работы, художественное стекло, оригинальные документы и другие материалы, демонстрирующие многообразие жанров и материалов, с которыми работала Мухина.



