В Москве стартовали съемки военной драмы «Свой»

«...Начались съемки художественного фильма „Свой“, ставшего продолжением с успехом прошедшего художественного фильма „Свои. Баллада о войне“ режиссера и сценариста Артема Артемова. Военная драма „Свой“ выйдет в кинотеатрах в начале 2027 года, далее фильм покажут в пуле онлайн-кинотеатров и на федеральном телеканале. Производством кинокартины занимается студия „СМА“ (Москва)», — говорится в сообщении пресс-службы проекта.Действие фильма разворачивается на линии боевого соприкосновения в 2025 году. По сюжету командир штурмовой группы «Енисей» остается один на нейтральной полосе после масштабного наступления. Герою предстоит выжить без связи и поддержки, рассчитывая лишь на собственные силы и надежду на помощь.Артем Артемов объяснил свое решение продолжить историю успехом первой картины и желанием рассказать зрителям о реальных судьбах участников боевых действий.«Чувствую, что должен дальше рассказывать людям правду о том, что происходит здесь. Рассказывать то, что видел сам, не то, что придумали сценаристы или кто-то еще. Только то, что происходило и происходит каждый день», — сказал режиссер.