Ольга Любимова обсудила с президентом Медиакорпорации Китая кинообмен двух стран

Отмечается, что одним из ключевых шагов перекрестных Годов культуры России и Китая стало подписание межведомственного плана действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года. Среди успешных проектов 2025 года – фильм «Красный шелк», по которому уже снимается продолжение, а также картины «Союзники» и «Меч справедливости».Участники встречи отметили рост представленности российских и китайских картин в престижнейших международных киносмотрах двух стран. Лента из КНР «Долгий путь домой» была признана лучшим документальным фильмом 48-го ММКФ, а российские работы «Воздух» и «Маракуда» в 2025 году завоевали награды на фестивалях в Китае.Важным шагом культурного диалога двух стран стало присоединение Китая к Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Летом Роскино совместно с Китайским киноархивом проведут фестивали кино.