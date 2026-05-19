Стартовали съемки фильма «Руки Вверх! 2»





Фильм появится в кинотеатрах 15 октября.

Если в первом фильме речь шла о формировании группы и ее восхождении к славе, то в продолжении акцент сделают на более интимных вещах: расскажут о любви, семье и теневых сторонах популярности.Свои роли вновь исполнят Влад Прохоров и Илья Русь, а к актерскому ансамблю добавилась Ангелина Стречина.Кроме того, в ленте будет задействована семья Сергея Жукова. Над проектом работают «Темп», Berg Sound, Yellow, Black and White, Start и «Руки Вверх! Production», прокатчиком выступает «Атмосфера кино».