В Москве состоится Третий фестиваль «Театральный бульвар»

В Москве с 30 мая по 30 августа состоится Третий Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар».



Гостей столицы и жителей города ожидают оперные и балетные спектакли, мюзиклы, моноспектакли, а также выступления уличных артистов, передает пресс-служба столичного департамента культуры.



К уже знакомым и любимым публике локациям добавятся новые — Пушкинская набережная в парке Горького и Царская набережная в музее-заповеднике «Коломенское», сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, «чуть больше чем за месяц заявки на участие в проекте поступили из 40 регионов России. Впервые на фестивале выступят коллективы из таких городов, как Владивосток, Хабаровск, Абакан, Тюмень, Смоленск».





Самая большая площадка фестиваля разместится на обновленной Пушкинской набережной в парке Горького. Выступления также пройдут на Покровском и Чистопрудном бульварах, в парке у Политехнического музея, на площадке «Зеленый дворик» у театра «Современник».



Кроме того, спектакли покажут на передвижной сцене «Дилижанс», которая будет работать по выходным в различных районах Москвы. К фестивалю присоединятся ведущие столичные театры: «Современник», Российский академический молодежный театр, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Государственный академический театр имени Моссовета, Московский театр Олега Табакова.





В этом году в рамках проекта организуют Всероссийский марафон-фестиваль театров «Россия — театр — общество», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Также свои программы представят участники фестиваля студенческих спектаклей «Первый план». В 2025 году «Театральный бульвар» длился 92 дня и был признан самым продолжительным театральным фестивалем в мире: на московских улицах выступили более трех тысяч российских и зарубежных артистов из 300 театров.



