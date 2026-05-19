Объявлен старт приема заявок на конкурс «Фабрика дизайна 4.0»

Агентство креативных индустрий Москвы объявило старт приема заявок на конкурс «Фабрика дизайна 4.0».



В этом проекте компании и специалисты по дизайну вместе разрабатывают новые продукты, сервисы и визуальные концепции, передает пресс-служба столичного департамента культуры.





К участию приглашаются отдельные дизайнеры и целые команды, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые, работающие в сфере дизайна и проживающие в любом регионе России. Проект работает с 2022 года. За это время его участниками было подготовлено 659 дизайн-решений. Конкурс охватывает такие направления, как промышленный, графический, коммуникационный, цифровой и средовой дизайн. Участники решают реальные бизнес-задачи под наблюдением экспертов и менторов, получают трекерское сопровождение и представляют свои проекты компаниям и профессиональному жюри.





«За четыре года проект „Фабрика дизайна 4.0“ собрал более 1,4 тысячи участников и 393 компании. Он объединяет дизайнеров и отечественных производителей для создания новых перспективных продуктов», — рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.



