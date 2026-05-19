Итальянскую живопись эпохи Ренессанса представят на выставке в Пушкинском музее

Выставочный проект «Мадонны Ренессанса. Из частных собраний» откроется в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 2 июня.



Проект будет состоять из четырех моновыставок, каждая из которых продлится две недели, сообщили в пресс-службе музея.



Цикл моновыставок познакомит с шедеврами итальянской живописи эпохи Возрождения, хранящимися в частных коллекциях России. Мадонна с младенцем Христом — сюжет всех произведений этого цикла и центральный образ в искусстве Италии, который каждый художник интерпретировал по-своему. Первым в серии выставок Пушкинского музея станет произведение одного из учеников Леонардо да Винчи «Мадонна с двумя играющими младенцами», его можно будет увидеть до 14 июня.



