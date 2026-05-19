Доходы российских театров в 2025 году составили 59,4 млрд рублей
В 2025 году доходы российских театров от проведенных мероприятий увеличились на 18,2% по сравнению с предыдущим годом и составили 59,4 млрд рублей.
Как сообщает РБК со ссылкой на отчет Минкультуры РФ, число зрителей театральных мероприятий выросло на 3,5%, достигнув 44,3 млн человек.
Общее количество мероприятий повысилось с 202,4 тыс. до 208,3 тыс. Поступления от зарубежных гастролей увеличились на 74,2% — до 672,3 млн рублей, число зрителей таких мероприятий поднялось с 72,5 тыс. до 85,6 тыс., а количество гастрольных показов — с 501 до 614.
Согласно статистике Минкультуры, совокупные расходы театров выросли на 14,3% и достигли 194,4 млрд рублей. Наиболее заметно — почти на 40% — увеличились затраты на капитальный ремонт и реставрацию, составив 8,1 млрд рублей. Расходы на новые постановки достигли 9,6 млрд рублей против 8,6 млрд годом ранее.
